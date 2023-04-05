Не організував своєчасну евакуацію Мрії: ексдиректор ДП Антонов отримав підозру

Квітень, 05 в 16:53

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому генеральному директору ДП Антонов, його звинувачують у причетності до знищення літака Ан-225 Мрія.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– У ході розслідування встановлено, що на початку минулого року керівник держпідприємства мав організувати своєчасну евакуацію повітряного судна з Гостомельського аеродрому, – йдеться у повідомленні.

Для забезпечення захисту літака його мали переправити до аеропорту в місті Лейпциг у Німеччині.

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Слідчі з’ясували, що напередодні повномасштабного вторгнення Ан-225 перебував у належному технічному стані, який дозволяв виконати переліт за межі України.

– Натомість гендиректор компанії не дав відповідну вказівку щодо евакуації Мрії за кордон. Такі злочинні дії посадовця призвели до знищення українського транспортного літака, – розповіли в СБУ.

Вартість державних збитків становить 8,4 млрд грн.

Крім того, колишній чиновник не забезпечив своєчасне продовження договору страхування повітряного судна.

Через це держпідприємство втратило понад 42 млн грн у вигляді компенсаційних страхових виплат.

На підставі зібраних доказів колишньому гендиректору компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, що раніше слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту і двом його спільникам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).