В окупованому Криму поблизу села Кринички Кіровського району зранку пролунав вибух.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

Місцеві кажуть, що в районі, де був вибух, стояло багато російської військової техніки.

Зауважимо, що “бавовна” в окупованому Криму доволі часте явище.

Нагадаємо, що 8 квітня в окупованій Феодосії було чути вибухи. Тоді “очільник” Криму Сергій Аксьонов заявив, що над містом збито ракету, начебто запущену з боку України.

29 березня в Криму пролунали вибухи. Гучно було у Гвардійському в районі аеродрому.

Фото: скриншот

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