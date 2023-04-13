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У кримському селі Кринички пролунали вибухи: там стояла російська техніка
В окупованому Криму поблизу села Кринички Кіровського району зранку пролунав вибух.
Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.
Місцеві кажуть, що в районі, де був вибух, стояло багато російської військової техніки.
Зауважимо, що “бавовна” в окупованому Криму доволі часте явище.
Нагадаємо, що 8 квітня в окупованій Феодосії було чути вибухи. Тоді “очільник” Криму Сергій Аксьонов заявив, що над містом збито ракету, начебто запущену з боку України.
29 березня в Криму пролунали вибухи. Гучно було у Гвардійському в районі аеродрому.
Фото: скриншот
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