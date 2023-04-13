Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
У Севастополі чутно звуки пострілів – що трапилося
У тимчасово окупованому Севастополі чутно звуки стрілянини.
Про це повідомляють місцеві Тelegram-канали та публікують відео.
– Що знову? Стрілянина в Севастополі. Що за постріли? – йдеться у повідомленні.
Місцева влада поки нічого не коментує.
Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня у Криму поблизу села Кринички Кіровського району зранку пролунав вибух. За словами місцевих мешканців, в районі, де був вибух, стояло багато російської військової техніки.
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