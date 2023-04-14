РФ обстріляла Запорізьку область з Су-35. В Оріхові пошкодило будинки та школу
Російська армія вдарила по Оріхову Запорізької області з винищувачів Су-35. Вибуховою хвилею пошкодило приватні будинки та будівлю дитячої спортивної школи.
Про це у своєму Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
– Запорізька область. Літаки Су-35 русні нанесли авіаційні удари по населеному пункту Оріхів. Пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ, – написав він.
Нагадаємо, вранці 14 квітня поблизу залізничного депо в поки що захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав настільки потужний вибух, що його чули не лише жителі міста, а й навколишніх сіл.
Відомо, що вибух стався саме в тому місці, де ворог концентрує свою техніку, боєприпаси та розмістив ремонтну базу.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна