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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

РФ обстріляла Запорізьку область з Су-35. В Оріхові пошкодило будинки та школу

РФ обстріляла Запорізьку область з Су-35. В Оріхові пошкодило будинки та школу
Фото: Pixabay

Російська армія вдарила по Оріхову Запорізької області з винищувачів Су-35. Вибуховою хвилею пошкодило приватні будинки та будівлю дитячої спортивної школи. 

Про це у своєму Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

– Запорізька область. Літаки Су-35 русні нанесли авіаційні удари по населеному пункту Оріхів.  Пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ, – написав він.

Нагадаємо, вранці 14 квітня поблизу залізничного депо в поки що захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав настільки потужний вибух,   що його чули не лише жителі міста, а й навколишніх сіл.

Відомо, що вибух стався саме в тому місці, де ворог концентрує свою техніку, боєприпаси та розмістив ремонтну базу.

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РФ обстріляла Запорізьку область з Су-35. В Оріхові пошкодило будинки та школу

Авіаудари, Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія
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