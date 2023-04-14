Російська армія вдарила по Оріхову Запорізької області з винищувачів Су-35. Вибуховою хвилею пошкодило приватні будинки та будівлю дитячої спортивної школи.

Про це у своєму Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Запорізька область. Літаки Су-35 русні нанесли авіаційні удари по населеному пункту Оріхів. Пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ, – написав він.

Нагадаємо, вранці 14 квітня поблизу залізничного депо в поки що захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав настільки потужний вибух, що його чули не лише жителі міста, а й навколишніх сіл.

Відомо, що вибух стався саме в тому місці, де ворог концентрує свою техніку, боєприпаси та розмістив ремонтну базу.

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