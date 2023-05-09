В Киевской области отец на фоне ревности к жене зарезал дочь и хотел убить себя и сына

В Обуховском районе Киевской области отец из-за ревности к жене решил лишить жизни себя и своих двух детей. Происшествие произошло ночью с 1 на 2 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Киевской области.

По экстренному номеру в полицию позвонил испуганный 12-летний мальчик, который сообщил, что папа убил его сестричку.

Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на кухне 16-летнюю девочку и раненого хозяина дома. Кроме того, в доме ощущался резкий запах газа. 43-летний мужчина практически не дышал. Однако правоохранителям удалось привести его в чувство.

В подвальном помещении правоохранители нашли 12-летнего мальчика, он прятался.

Полицейским удалось выяснить, что на фоне ревности к жене мужчина решил лишить жизни себя и детей. Он вечером открыл газовые конфорки, сломал ручку входной двери, чтобы дети не смогли убежать из дома.

Старшая дочь пыталась помешать трагедии, хотела вырвать у отца нож из рук, но он ее схватил и начал бить кулаками, а затем нанес смертельное ранение ножом.

Подозреваемого задержали, он госпитализирован.

12-летний мальчик рассказал следователям, что в день трагедии он пришел вечером с тренировки, а отец его взял с собой к соседу праздновать день рождения. Там компания употребляла алкогольные напитки.

Сам мужчина на больничной койке рассказал полицейским, что это якобы дочь его ударила ножом в спину, а он детей не трогал. И не понимает, почему девочка так сделала.

Сосед, у которого праздновали день рождения, рассказал, что подозреваемый весь вечер сидел в телефоне, а потом сказал, что его жена уехала за границу, где нашла себе другого мужчину.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник : Нацполиция

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