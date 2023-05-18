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Боевая часть ракеты взорвалась во дворе: последствия воздушной атаки на Кировоградщине

Боевая часть ракеты взорвалась во дворе: последствия воздушной атаки на Кировоградщине
Фото: Минобороны

Во время ночной воздушной атаки 18 мая в небе над Александрийским районом Кировоградской области силы ПВО уничтожили крылатую ракету, а в Кропивницком районе — беспилотник.

Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

По его словам, в обоих случаях не обошлось без разрушений.

Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены три дома. Обошлось без пострадавших. Обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов. В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов, — уточнил он.

Однако, к счастью, погибших и травмированных нет.

С вечера 17 мая до 05:30 18 мая Россия осуществила несколько волн атак по Украине, в целом выпустив 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, в часности 22 ракеты Х-101/Х-555, шесть Калибров и две ракеты Искандер-К.

Силам ПВО удалось уничтожить 29 крылатых ракет, два ударных беспилотника Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Кировоградская область, Кропивницкий, Ракетные удары России
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