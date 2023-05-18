Бойова частина ракети вибухнула у дворі: наслідки повітряної атаки на Кіровоградщині

Під час нічної повітряної атаки 18 травня у небі над Олександрійським районом Кіровоградської області сили ППО знищили крилату ракету, а у Кропивницькому районі – безпілотник.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, в обох випадках не обійшлося без руйнувань.

– Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено три будинки. Обійшлося без постраждалих. Уламки збитого безпілотника влучили в один із об’єктів. Упродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів, – уточнив він.

Проте, на щастя, загиблих та травмованих немає.

З вечора 17 травня до 05:30 18 травня Росія здійснила кілька хвиль атак по Україні, загалом випустивши 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування, зокрема 22 ракети Х-101/Х-555, шість Калібрів та дві ракети Іскандер-К.

Силам ППО вдалося знищити 29 крилатих ракет, два ударних безпілотники Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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