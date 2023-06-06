Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У Львові та Києві сирена пролунала двічі – що сталося
У Львові та Києві сирена, яка сповіщає про сигнал повітряної тривоги, пролунала двічі.
Про це повідомляють місцеві жителі у коментарях під дописами у Telegram-каналах. Містяни припустили, що це міг бути збій у системі повітряної тривоги. Однак офіційного підтвердження нині немає.
Раніше українські військові пояснювали, що сирена звучить однаково для усіх видів повітряної тривоги. Жителів закликають не панікувати та залишатися в укриттях до відбою загрози.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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