В Одессе прогремели взрывы, сообщают об угрозе запуска дронов

В ночь с 9 на 10 июня в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Обновлено в 00.59. По меньшей мере 2 погибших в Одессе.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В СМИ пишут, что обломок шахеда упал на жилой дом. В одной из квартир начался пожар. Все службы работают.

Обновлено в 00:40. В СМИ сообщили, что в Одессе обломки упали на жилой дом.

Обновлено 00:10. В небе над Одесской и Николаевской областью идет боевая работа, сообщили в ОК Юг.

— Враг атакует ударными дронами типа Shahed-136/131. В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов. Будьте в укрытиях, не снимайте и не выкладывайте работу ПВО! — говорится в сообщении.

В то же время спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал жителей не снимать работу ПВО и находиться в безопасных местах.

Мониторинговые Telegram-каналы пишут об угрозе вражеских БпЛА в южных областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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