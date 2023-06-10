В Одессе прогремели взрывы, сообщают об угрозе запуска дронов
В ночь с 9 на 10 июня в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Обновлено в 00.59. По меньшей мере 2 погибших в Одессе.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
В СМИ пишут, что обломок шахеда упал на жилой дом. В одной из квартир начался пожар. Все службы работают.
Обновлено в 00:40. В СМИ сообщили, что в Одессе обломки упали на жилой дом.
Обновлено 00:10. В небе над Одесской и Николаевской областью идет боевая работа, сообщили в ОК Юг.
— Враг атакует ударными дронами типа Shahed-136/131. В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов. Будьте в укрытиях, не снимайте и не выкладывайте работу ПВО! — говорится в сообщении.
В то же время спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал жителей не снимать работу ПВО и находиться в безопасных местах.
Мониторинговые Telegram-каналы пишут об угрозе вражеских БпЛА в южных областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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