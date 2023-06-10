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Валентина Чорна, редакторка стрічки

В Одесі пролунали вибухи, повідомляють про загрозу запуску дронів

Збивають дрони

У ніч із 9 на 10 червня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Оновлено о 00.59. Щонайменше 2 загиблих цивільних в Одесі.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У ЗМІ пишуть, що уламок шахеда впав на житловий будинок. В одній із квартир почалася пожежа. Усі служби працюють.

Оновлено о 00:40. У ЗМІ повідомили, що в Одесі уламки впали на житловий будинок.

Оновлено 00:10. У небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота, повідомили в ОК Південь.

– Ворог атакує ударними дронами типу Shahed-136/131. Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об’єктів. Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО! – йдеться у повідомленні.

Водночас речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук закликав жителів не знімати роботу ППО та перебувати у безпечних місцях.

Моніторингові Telegram-канали пишуть про загрозу ворожих БпЛА у південних областях.

Вибухи в Одесі 9 червня 2023: що відомо про вибухи в Одесі

Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Одеса, Російська агресія
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