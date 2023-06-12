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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Попередньо, пошкоджено колії: в окупованому Криму стався вибух на залізниці

Попередньо, пошкоджено колії: в окупованому Криму стався вибух на залізниці
Фото: Depositphotos

На тимчасово окупованому Кримському півострові стався вибух на залізничній колії. За попередньою інформацією, пошкоджено колії та вантажний локомотив.

За даними Telegram-каналів, вибух стався вдень у неділю, 11 червня. Стверджується, що машиніст товарного потягу нібито помітив вибуховий пристрій і застосував екстрене гальмування.

За неофіційними даними, внаслідок вибуху в Криму пошкоджено колії та вантажний локомотив.

Вибух у Криму 11 червня 2023 року – що відомо про вибух у Криму

Зазначається, що кільком людям надали допомогу на місці, проте госпіталізувати нікого не знадобилося. За іншими даними, постраждало двоє залізничних робітників. Проте ця інформація потребує додаткового підтвердження.

Вибух стався в Кіровському районі Криму. Нині рух потягів на ділянці зупинено, ремонт може зайняти кілька годин, повідомив самопроголошений прем’єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади Сергій Аксьонов. Але він не уточнив, що стало причиною пошкодження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Залізниця, Крим
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