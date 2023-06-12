Попередньо, пошкоджено колії: в окупованому Криму стався вибух на залізниці

На тимчасово окупованому Кримському півострові стався вибух на залізничній колії. За попередньою інформацією, пошкоджено колії та вантажний локомотив.

За даними Telegram-каналів, вибух стався вдень у неділю, 11 червня. Стверджується, що машиніст товарного потягу нібито помітив вибуховий пристрій і застосував екстрене гальмування.

За неофіційними даними, внаслідок вибуху в Криму пошкоджено колії та вантажний локомотив.

Зазначається, що кільком людям надали допомогу на місці, проте госпіталізувати нікого не знадобилося. За іншими даними, постраждало двоє залізничних робітників. Проте ця інформація потребує додаткового підтвердження.

Вибух стався в Кіровському районі Криму. Нині рух потягів на ділянці зупинено, ремонт може зайняти кілька годин, повідомив самопроголошений прем’єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади Сергій Аксьонов. Але він не уточнив, що стало причиною пошкодження.

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