В Одесской и Николаевской областях раздаются взрывы: работает ПВО
В Одесской и Николаевской областях прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
По данным Воздушных сил ВСУ, воздушная тревога в нескольких областях Украины объявлена из-за угрозы ударных дронов-камикадзе Shahed.
— Сейчас Shahed наблюдаются в Одесской и Николаевской областях! Работает противовоздушная оборона, — говорится в сообщении.
Карта воздушных тревог
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк