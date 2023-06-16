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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Одесской и Николаевской областях раздаются взрывы: работает ПВО

В Одесской и Николаевской областях раздаются взрывы: работает ПВО
Фото: Факти ICTV

В Одесской и Николаевской областях прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

По данным Воздушных сил ВСУ, воздушная тревога в нескольких областях Украины объявлена из-за угрозы ударных дронов-камикадзе Shahed.

— Сейчас Shahed наблюдаются в Одесской и Николаевской областях! Работает противовоздушная оборона, — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог

Взрывы в Одесской и Николаевской областях 16 июня 2023 — что известно о взрывах

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Николаевская область, Одесская область
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