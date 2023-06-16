ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
В Одеській і Миколаївській областях лунають вибухи: працює ППО
В Одеській та Миколаївській областях прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
За даними Повітряних сил ЗСУ, повітряна тривога в декількох областях України оголошено через загрозу ударних дронів-камікадзе Shahed.
– Наразі Shahed спостерігаються в Одеській та Миколаївській областях! Працює протиповітряна оборона, – йдеться у повідомленні.
Карта повітряних тривог
Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео