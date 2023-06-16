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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Одеській і Миколаївській областях лунають вибухи: працює ППО

В Одеській і Миколаївській областях лунають вибухи: працює ППО
Фото: Факти ICTV

В Одеській та Миколаївській областях прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ, повітряна тривога в декількох областях України оголошено через загрозу ударних дронів-камікадзе Shahed.

– Наразі Shahed спостерігаються в Одеській та Миколаївській областях! Працює протиповітряна оборона, – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог

Вибухи в Одеській та Миколаївській областях 16 червня 2023 – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Миколаївська область, Одеська область
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