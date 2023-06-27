С начала войны Россия осуществила по меньшей мере 77 внесудебных казней в Украине — ООН

С начала полномасштабной войны Россия совершила внесудебные казни по меньшей мере 77 мирных жителей из числа лиц, содержащихся под стражей на оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в докладе ООН Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину, который обнародовали 27 июня.

— Мы задокументировали казни в целом 77 мирных жителей, которые были произвольно задержаны Российской Федерацией, — заявила на брифинге глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Среди казненных — 72 мужчины и пять женщин. Согласно отчету, по меньшей мере еще один задержанный умер “в результате пыток, негуманных условий содержания и/или отказа в необходимой медицинской помощи”.

Исследование ООН охватывает период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023-го.

Всего за этот период мониторинговой миссии ООН удалось подтвердить произвольные задержания более 800 человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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