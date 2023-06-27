З початку війни Росія здійснила щонайменше 77 позасудових страт в Україні – ООН
Від початку повномасштабної війни Росія вчинила позасудові страти щонайменше 77 мирних жителів з-поміж осіб, які утримуються під вартою на окупованих територіях України.
Про це йдеться у доповіді ООН Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну, яку оприлюднили 27 червня.
– Ми задокументували страти загалом 77 мирних жителів, які були свавільно затримані Російською Федерацією, – заявила на брифінгу голова Місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.
Серед страчених – 72 чоловіки і п’ять жінок. Згідно зі звітом, щонайменше ще один затриманий помер “внаслідок катувань, негуманних умов тримання та/або відмови в необхідній медичній допомозі”.
Дослідження ОООН охоплює період з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2023-го.
Загалом за цей період моніторинговій місії ООН вдалося підтвердити довільні затримання понад 800 осіб.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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