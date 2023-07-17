Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста

В сети появляются первые фото повреждений Крымского моста после, как говорят оккупанты, “чрезвычайного происшествия” ночью 17 июля.

На обнародованных кадрах видны разрушенные конструкции моста.

Напомним, что, согласно сообщениям оккупантов, разрушение зафиксировано “в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края”.

Там упали по меньшей мере два пролета.

Движение автомобилей и поездов на мосту приостановлено.

Водителям советуют выбирать сухопутный маршрут через оккупированные территории Украины.

Движение железнодорожного транспорта глава правительства оккупированного Крыма Сергей Аксенов пообещал восстановить к девяти утра.

Хотя политолог, директор Института будущего Вадим Денисенко прогнозирует, что, учитывая разрушения, движение по мосту в ближайшие несколько суток точно будет парализовано.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 509-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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