Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту

У мережі з’являються перші фото пошкоджень Кримського мосту після, як кажуть окупанти, “надзвичайної події” вночі 17 липня.

На оприлюднених кадрах видно зруйновані конструкції мосту.

Нагадаємо, що, згідно з повідомленнями окупантів, руйнування зафіксовано “у районі 145-ї опори Кримського мосту з боку Краснодарського краю”.

Там впали щонайменше два прольоти.

Рух автомобілів та поїздів на мосту призупинено.

Водіям радять обирати сухопутний маршрут через окуповані території України.

Рух залізничного транспорту очільник уряду окупованого Криму Сергій Аксьонов пообіцяв відновити до дев’ятої ранку.

Хоча політолог, директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко прогнозує, що, зважаючи на руйнування, рух мостом у найближчі кілька діб точно буде паралізовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 509-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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