В больнице ушел из жизни второй ребенок, раненый в результате обстрела российских войск кассетными боеприпасами Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По данным ОВА, умерла девочка 2011 года рождения, которую вчера ранили в Константиновке.

По общим подсчетам, теперь в результате обстрела кассетными снарядами по Константиновке погибли три человека, среди которых два ребенка, еще шесть людей ранены.

Согласно информации ОВА, 24 июля российские военные обстреляли кассетными боеприпасами Константиновку Донецкой области. Оккупанты ударили огнем из РСЗО Смерч по водоему, на берегу которого тогда отдыхали люди.

Фото: Павел Кириленко

