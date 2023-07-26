У лікарні померла друга дитина, поранена під час обстрілу Костянтинівки

У лікарні пішла з життя друга дитина, поранена внаслідок обстрілу російських військ касетними боєприпасами Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За даними ОВА, померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора поранили у Костянтинівці.

За загальними підрахунками, тепер внаслідок обстрілу касетними снарядами по Костянтинівці загинули три людини, серед яких дві дитини, ще шістьох людей поранено.

Згідно з інформацією ОВА, 24 липня російські військові обстріляли касетними боєприпасами Костянтинівку Донецької області. Окупанти вдарили вогнем із РСЗВ Смерч по водоймі, на березі якої тоді відпочивали люди.

Фото: Павло Кириленко

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