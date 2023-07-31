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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ атаковала Харьков: есть два попадания, вспыхнул пожар

РФ атаковала Харьков: есть два попадания, вспыхнул пожар
Фото: Факти ICTV

В Харьковской области российские оккупанты пытаются наносить удары. Взрывы уже прогремели в Харькове и регионе.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он призывает местных жителей находиться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было слышно два удара. Предварительно, попадание по нежилым помещениям, где вспыхнул пожар. На данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают ГСЧС.

— Внимание! В Харькове слышны взрывы. Не подходите к окнам, пройдите в укрытие. Обо всех разрушениях и пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не покидайте укрытие до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя, — отмечают в Полиции Харьковской области.

Взрыв в Харькове и области 31 июля 2023 — что известно о взрыве в Харьковской области

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 523-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Харьков, Харьковская область
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