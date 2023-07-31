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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Окупанти завдають ударів: ОВА про вибухи у Харкові та області

Окупанти завдають ударів: ОВА про вибухи у Харкові та області
Фото: Факти ICTV

У Харківській області російські окупанти намагаються завдавати ударів. Вибухи вже пролунали у Харкові та регіоні.

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він закликає місцевих жителів перебувати в укриттях.

Вибух у Харкові та області 31 липня 2023 – що відомо про вибух у Харківській області

Повномасштабна війна в Україні триває вже 523-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Харків, Харківська область
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