ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Окупанти завдають ударів: ОВА про вибухи у Харкові та області
У Харківській області російські окупанти намагаються завдавати ударів. Вибухи вже пролунали у Харкові та регіоні.
Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він закликає місцевих жителів перебувати в укриттях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 523-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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