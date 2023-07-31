Окупанти завдають ударів: ОВА про вибухи у Харкові та області

У Харківській області російські окупанти намагаються завдавати ударів. Вибухи вже пролунали у Харкові та регіоні.

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він закликає місцевих жителів перебувати в укриттях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 523-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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