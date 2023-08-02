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Татьяна Забожко, редактор ленты

Разрушенное админздание и битое стекло в магазине: кадры ночного обстрела Киева

Разрушенное админздание и битое стекло в магазине: кадры ночного обстрела Киева
Разрушенное админздание и битое стекло в магазине: кадры ночного обстрела Киева
Разрушенное админздание и битое стекло в магазине: кадры ночного обстрела Киева
Разрушенное админздание и битое стекло в магазине: кадры ночного обстрела Киева
Разрушенное админздание и битое стекло в магазине: кадры ночного обстрела Киева
Разрушенное админздание и битое стекло в магазине: кадры ночного обстрела Киева

Обломки сбитых дронов ночью 2 августа повредили фасад административного здания в Соломенском районе Киева.

Разрушение зафиксировано с девятого до 11-го этажа. Пожара удалось избежать. Люди, к счастью, уцелели.

Обстрел обследовали 16 спасателей с помощью трех единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Кроме этого, падая, барражирующие боеприпасы побили стекло в одном из магазинов.

Видео из поврежденного при обстреле магазина появилось в сети.

Напомним, что из-за сбитых Шахедов горело дерево в Святошинском районе.

Информация о взрыве в Голосеевском районе не подтвердилась.

Всего ночью 2 августа противовоздушная оборона сбила 23 дрона-камикадзе Shahed-136/131.

Больше всего разрушениям подверглись объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная в Одесской области.

Там от обстрелов повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

Также существенные разрушения в трехэтажном здании морского вокзала.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Київ, Російська агресія, РФ
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