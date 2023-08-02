Разрушенное админздание и битое стекло в магазине: кадры ночного обстрела Киева
Обломки сбитых дронов ночью 2 августа повредили фасад административного здания в Соломенском районе Киева.
Разрушение зафиксировано с девятого до 11-го этажа. Пожара удалось избежать. Люди, к счастью, уцелели.
Обстрел обследовали 16 спасателей с помощью трех единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.
Кроме этого, падая, барражирующие боеприпасы побили стекло в одном из магазинов.
Видео из поврежденного при обстреле магазина появилось в сети.
Напомним, что из-за сбитых Шахедов горело дерево в Святошинском районе.
Информация о взрыве в Голосеевском районе не подтвердилась.
Всего ночью 2 августа противовоздушная оборона сбила 23 дрона-камикадзе Shahed-136/131.
Больше всего разрушениям подверглись объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная в Одесской области.
Там от обстрелов повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.
Также существенные разрушения в трехэтажном здании морского вокзала.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.