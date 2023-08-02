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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зруйнована адмінбудівля та бите скло в магазині: кадри нічного обстрілу Києва

Зруйнована адмінбудівля та бите скло в магазині: кадри нічного обстрілу Києва
Зруйнована адмінбудівля та бите скло в магазині: кадри нічного обстрілу Києва
Зруйнована адмінбудівля та бите скло в магазині: кадри нічного обстрілу Києва
Зруйнована адмінбудівля та бите скло в магазині: кадри нічного обстрілу Києва
Зруйнована адмінбудівля та бите скло в магазині: кадри нічного обстрілу Києва
Зруйнована адмінбудівля та бите скло в магазині: кадри нічного обстрілу Києва

Уламки збитих дронів уночі 2 серпня пошкодили фасад адміністративної будівлі в Солом’янському районі Києва.

Руйнування зафіксовано з дев’ятого до 11-го поверху. Пожежі вдалося уникнути. Люди, на щастя, вціліли.

Місце обстрілу обстежували 16 рятувальників за допомогою трьох одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Крім цього, падаючи, боєприпаси, що баражують, побили скло в одному з магазинів.

Відео із пошкодженого під час обстрілу магазину з’явилося в мережі.

Нагадаємо, що через збиті Шахеди горіло дерево в Святошинському районі.

Інформація про вибух у Голосіївському районі не підтвердилася.

Загалом уночі 2 серпня протиповітряна оборона збила 23 дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Найбільше руйнувань зазнали об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю на Одещині.

Там від обстрілів пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Також суттєві руйнування має триповерхова будівля морського вокзалу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС
Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Київ, Російська агресія, РФ
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