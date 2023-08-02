Зруйнована адмінбудівля та бите скло в магазині: кадри нічного обстрілу Києва
Уламки збитих дронів уночі 2 серпня пошкодили фасад адміністративної будівлі в Солом’янському районі Києва.
Руйнування зафіксовано з дев’ятого до 11-го поверху. Пожежі вдалося уникнути. Люди, на щастя, вціліли.
Місце обстрілу обстежували 16 рятувальників за допомогою трьох одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Крім цього, падаючи, боєприпаси, що баражують, побили скло в одному з магазинів.
Відео із пошкодженого під час обстрілу магазину з’явилося в мережі.
Нагадаємо, що через збиті Шахеди горіло дерево в Святошинському районі.
Інформація про вибух у Голосіївському районі не підтвердилася.
Загалом уночі 2 серпня протиповітряна оборона збила 23 дрони-камікадзе Shahed-136/131.
Найбільше руйнувань зазнали об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю на Одещині.
Там від обстрілів пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.
Також суттєві руйнування має триповерхова будівля морського вокзалу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.
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