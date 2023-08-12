Второй раз за день: Керченский мост затянуло дымом, раздаются взрывы
В субботу, 12 августа, на незаконно построенном Керченском мосту снова раздаются взрывы – второй раз за день. Эта конструкция соединяет временно оккупированный полуостров с территорией РФ.
Как сообщают местные паблики, движение по мосту снова перекрыли.
More explosions reported at/near the Kerch Bridge — at least 8, locals say. pic.twitter.com/kFcySOU48W
— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) August 12, 2023
Теперь часть моста полностью затянуло дымом. В сети публикуют неподтвержденную информацию о как минимум восьми взрывах. Оккупанты же традиционно заявляют о “дымовой завесе”.
Тем временем кремлевская марионетка, так называемый “глава Крыма” Сергей Аксенов отчитался о якобы “сбитии еще одной украинской ракеты над Керченским проливом”.
Лишь несколько часов тому назад в районе Крымского моста, пересекающего Керченский пролив, прогремели очень мощные взрывы. Тогда в Минобороны РФ утверждали, что российская ПВО якобы сбила “зенитную управляемую ракету С-200”.
Это не первые “хлопки” на Керченском мосту за время полномасштабной войны. 8 октября 2022 года после мощных взрывов там обрушились два пролета автомобильной части, возник сильный пожар на железнодорожном пути.
В ночь на 17 июля на мосту упали по меньшей мере два пролета. Украинские СМИ публиковали информацию, что мост могли атаковать с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины. Официального доказательства этому нет.
В украинской военной разведке посоветовали людям, не причастным к полномасштабной войне против Украины, не пользоваться Керченским мостом.
А президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот мост должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты перебрасывают через него вооружение.
Фото: Telegram-канал Крымский ветер
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко