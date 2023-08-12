Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
Происшествия
Юлия Соколова, редактор ленты

Второй раз за день: Керченский мост затянуло дымом, раздаются взрывы

Керченський (Кримський) міст

В субботу, 12 августа, на незаконно построенном Керченском мосту снова раздаются взрывы – второй раз за день. Эта конструкция соединяет временно оккупированный полуостров с территорией РФ.

Как сообщают местные паблики, движение по мосту снова перекрыли.

Теперь часть моста полностью затянуло дымом. В сети публикуют неподтвержденную информацию о как минимум восьми взрывах. Оккупанты же традиционно заявляют о “дымовой завесе”.

Тем временем кремлевская марионетка, так называемый “глава Крыма” Сергей Аксенов отчитался о якобы “сбитии еще одной украинской ракеты над Керченским проливом”.

Лишь несколько часов тому назад в районе Крымского моста, пересекающего Керченский пролив, прогремели очень мощные взрывы. Тогда в Минобороны РФ утверждали, что российская ПВО якобы сбила “зенитную управляемую ракету С-200”.

Это не первые “хлопки” на Керченском мосту за время полномасштабной войны. 8 октября 2022 года после мощных взрывов там обрушились два пролета автомобильной части, возник сильный пожар на железнодорожном пути.

В ночь на 17 июля на мосту упали по меньшей мере два пролета. Украинские СМИ публиковали информацию, что мост могли атаковать с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины. Официального доказательства этому нет.

В украинской военной разведке посоветовали людям, не причастным к полномасштабной войне против Украины, не пользоваться Керченским мостом.

А президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот мост должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты перебрасывают через него вооружение.

Читайте также
Официальная цель: Резников заявил, что атаки на Крымский мост продолжатся
Кримський міст

Фото: Telegram-канал Крымский ветер

Война в Украине, Взрыв, Керченский пролив, Керченский мост, Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Режим РФ не остановится в Украине: Лубинец заявил, что Путин готовится к еще большей войне
Дмитро Лубінець
Войска РФ усилили наступления на Купянском направлении: в ISW назвали причину
Окупаційні війська РФ
Как морской дрон поражает вражеское судно в Черном море – ГУР показало эффектное видео
Второй раз за день: Керченский мост затянуло дымом, раздаются взрывы
1,5 млн из бюджета для члена ЦИК в Майами: в Раду вызывают главу комиссии
Верховна Рада
Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погиб полицейский, 12 человек ранены
удар по Оріхову
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Второй раз за день: Керченский мост затянуло дымом, раздаются взрывы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
Второй раз за день: Керченский мост затянуло дымом, раздаются взрывы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
Второй раз за день: Керченский мост затянуло дымом, раздаются взрывы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
Второй раз за день: Керченский мост затянуло дымом, раздаются взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь