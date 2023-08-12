Второй раз за день: Керченский мост затянуло дымом, раздаются взрывы

В субботу, 12 августа, на незаконно построенном Керченском мосту снова раздаются взрывы – второй раз за день. Эта конструкция соединяет временно оккупированный полуостров с территорией РФ.

Как сообщают местные паблики, движение по мосту снова перекрыли.

More explosions reported at/near the Kerch Bridge — at least 8, locals say. pic.twitter.com/kFcySOU48W — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) August 12, 2023

Теперь часть моста полностью затянуло дымом. В сети публикуют неподтвержденную информацию о как минимум восьми взрывах. Оккупанты же традиционно заявляют о “дымовой завесе”.

Тем временем кремлевская марионетка, так называемый “глава Крыма” Сергей Аксенов отчитался о якобы “сбитии еще одной украинской ракеты над Керченским проливом”.

Лишь несколько часов тому назад в районе Крымского моста, пересекающего Керченский пролив, прогремели очень мощные взрывы. Тогда в Минобороны РФ утверждали, что российская ПВО якобы сбила “зенитную управляемую ракету С-200”.

Это не первые “хлопки” на Керченском мосту за время полномасштабной войны. 8 октября 2022 года после мощных взрывов там обрушились два пролета автомобильной части, возник сильный пожар на железнодорожном пути.

В ночь на 17 июля на мосту упали по меньшей мере два пролета. Украинские СМИ публиковали информацию, что мост могли атаковать с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины. Официального доказательства этому нет.

В украинской военной разведке посоветовали людям, не причастным к полномасштабной войне против Украины, не пользоваться Керченским мостом.

А президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот мост должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты перебрасывают через него вооружение.

Фото: Telegram-канал Крымский ветер

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