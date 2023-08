Второй раз за день: Керченский мост затянуло дымом, раздаются взрывы

В субботу, 12 августа, на незаконно построенном Керченском мосту снова раздаются взрывы – второй раз за день. Эта конструкция соединяет временно оккупированный полуостров с территорией РФ.

Как сообщают местные паблики, движение по мосту снова перекрыли.

More explosions reported at/near the Kerch Bridge — at least 8, locals say. pic.twitter.com/kFcySOU48W

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) August 12, 2023