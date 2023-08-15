В Луцке пожарные ликвидировали последствия ракетного обстрела предприятия

Спасатели ликвидировали пожар на производственном предприятии в Луцке, куда сегодня прилетели российские ракеты.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В результате попадания ракеты произошло разрушение конструкций предприятия и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного человека и изъяли тела еще трех погибших.

Every saved life is our victory! In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9 — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023

Спасатели с помощью инженерной техники ГСЧС разобрали завалы. Также пожарные ликвидировали пожар.

На месте происшествия работали 34 спасателя, привлекалось 11 единиц техники.

Также есть прилеты во Львове и Львовской области — там ракеты разрушили и повредили жилые дома, квартиры, садик, образовательное учреждение, частные автомобили. К счастью, погибших нет, однако 15 человек получили порезы, ушибы и тому подобное.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

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