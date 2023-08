В Луцке пожарные ликвидировали последствия ракетного обстрела предприятия

Спасатели ликвидировали пожар на производственном предприятии в Луцке, куда сегодня прилетели российские ракеты.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В результате попадания ракеты произошло разрушение конструкций предприятия и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного человека и изъяли тела еще трех погибших.

Every saved life is our victory!

In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9

— Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023