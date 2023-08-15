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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Луцке пожарные ликвидировали последствия ракетного обстрела предприятия

В Луцке пожарные ликвидировали последствия ракетного обстрела предприятия
В Луцке пожарные ликвидировали последствия ракетного обстрела предприятия
В Луцке пожарные ликвидировали последствия ракетного обстрела предприятия
удар по Луцьку
ДСНС
В Луцке пожарные ликвидировали последствия ракетного обстрела предприятия
В Луцке пожарные ликвидировали последствия ракетного обстрела предприятия
В Луцке пожарные ликвидировали последствия ракетного обстрела предприятия
удар по Луцьку

Спасатели ликвидировали пожар на производственном предприятии в Луцке, куда сегодня прилетели российские ракеты.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В результате попадания ракеты произошло разрушение конструкций предприятия и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного человека и изъяли тела еще трех погибших.

Спасатели с помощью инженерной техники ГСЧС разобрали завалы. Также пожарные ликвидировали пожар.

На месте происшествия работали 34 спасателя, привлекалось 11 единиц техники.

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Также есть прилеты во Львове и Львовской области — там ракеты разрушили и повредили жилые дома, квартиры, садик, образовательное учреждение, частные автомобили. К счастью, погибших нет, однако 15 человек получили порезы, ушибы и тому подобное.

Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Война в Украине, Луцк, Ракетные удары России
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