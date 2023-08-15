В Луцке пожарные ликвидировали последствия ракетного обстрела предприятия
Спасатели ликвидировали пожар на производственном предприятии в Луцке, куда сегодня прилетели российские ракеты.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В результате попадания ракеты произошло разрушение конструкций предприятия и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного человека и изъяли тела еще трех погибших.
Every saved life is our victory!
In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9
— Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023
Спасатели с помощью инженерной техники ГСЧС разобрали завалы. Также пожарные ликвидировали пожар.
На месте происшествия работали 34 спасателя, привлекалось 11 единиц техники.
Также есть прилеты во Львове и Львовской области — там ракеты разрушили и повредили жилые дома, квартиры, садик, образовательное учреждение, частные автомобили. К счастью, погибших нет, однако 15 человек получили порезы, ушибы и тому подобное.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова