У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства

Рятувальники ліквідували пожежу на виробничому підприємстві у Луцьку, куди сьогодні прилетіли російські ракети.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок влучання ракети сталося руйнування конструкцій підприємства та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного чоловіка та вилучили тіла ще трьох загиблих.

Every saved life is our victory! In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9 — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023



Рятувальники за допомогою інженерної техніки ДСНС розібрали завали. Також вогнеборці ліквідували пожежу.

На місці події працювали 34 рятувальники, залучалося 11 одиниць техніки.

Також прильоти є у Львові та на Львівщині – там ракети зруйнували та пошкодили житлові будинки, квартири, садочок, заклад освіти, приватні автівки. На щастя, загиблих немає, проте 15 людей отримали порізи, забиття тощо.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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