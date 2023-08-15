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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства

У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства
У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства
У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства
удар по Луцьку
ДСНС
У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства
У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства
У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства
удар по Луцьку

Рятувальники ліквідували пожежу на виробничому підприємстві у Луцьку, куди сьогодні прилетіли російські ракети.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок влучання ракети сталося руйнування конструкцій підприємства та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного чоловіка та вилучили тіла ще трьох загиблих.


Рятувальники за допомогою інженерної техніки ДСНС розібрали завали. Також вогнеборці ліквідували пожежу.

На місці події працювали 34 рятувальники, залучалося 11 одиниць техніки.

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Також прильоти є у Львові та на Львівщині – там ракети зруйнували та пошкодили житлові будинки, квартири, садочок, заклад освіти, приватні автівки. На щастя, загиблих немає, проте 15 людей отримали порізи, забиття тощо.

Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС
Війна в Україні, Луцьк, Ракетні удари Росії
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