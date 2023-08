У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства

Рятувальники ліквідували пожежу на виробничому підприємстві у Луцьку, куди сьогодні прилетіли російські ракети.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок влучання ракети сталося руйнування конструкцій підприємства та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного чоловіка та вилучили тіла ще трьох загиблих.

Every saved life is our victory!

In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9

— Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023