У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства
Рятувальники ліквідували пожежу на виробничому підприємстві у Луцьку, куди сьогодні прилетіли російські ракети.
Про це повідомили у ДСНС.
Внаслідок влучання ракети сталося руйнування конструкцій підприємства та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного чоловіка та вилучили тіла ще трьох загиблих.
Every saved life is our victory!
In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9
— Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023
Рятувальники за допомогою інженерної техніки ДСНС розібрали завали. Також вогнеборці ліквідували пожежу.
На місці події працювали 34 рятувальники, залучалося 11 одиниць техніки.
Також прильоти є у Львові та на Львівщині – там ракети зруйнували та пошкодили житлові будинки, квартири, садочок, заклад освіти, приватні автівки. На щастя, загиблих немає, проте 15 людей отримали порізи, забиття тощо.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова