Ракетная атака на Украину: предварительно погибло 5 человек

В результате ночной ракетной атаки по Украине предварительно погибли пять человек, более 22 человек получили ранения. Повреждена гражданская инфраструктура, жилой сектор, предприятия.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.

Под российскими ударами были города и села Черкасской, Франковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Волынской, Львовской областей.

В Луцке в результате ракетного удара погибли трое работников предприятия, еще трое — ранены. Из-под завалов спасатели достали одного человека.

Every saved life is our victory! In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9 — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023

Во Львове и Львовской области ракеты разрушили и повредили жилые дома, квартиры, садик, заведение образования, частные автомобили. К счастью, погибших нет, однако 15 человек получили порезы, ушибы и тому подобное.

В Ивано-Франковской области обломки российской ракеты упали на частный дом в Коломыйском районе, повреждены также две хозяйственные постройки рядом.

В городе Днепр в результате прилетов ранения получили два человека — работники предприятия.

В Донецкой области в городе Краматорск российские оккупанты обстреляли продуктовую базу. По информации мэра, погибли два человека, еще один — получил ранения.

Ночью российская авиация и флот запустили по Украине 28 крылатых ракет (Х-22, Х-101/Х-555 и Калибр), сбить удалось 16 — это Х-101/Х-555 и Калибры.

Не удалось сбить крылатые ракеты Х-22, запущенные врагом с самолетов дальней авиации Ту-22М3.

Фото: Світлана Оніщук

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