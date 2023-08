Ракетная атака на Украину: предварительно погибло 5 человек

В результате ночной ракетной атаки по Украине предварительно погибли пять человек, более 22 человек получили ранения. Повреждена гражданская инфраструктура, жилой сектор, предприятия.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.

Под российскими ударами были города и села Черкасской, Франковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Волынской, Львовской областей.

В Луцке в результате ракетного удара погибли трое работников предприятия, еще трое — ранены. Из-под завалов спасатели достали одного человека.

Every saved life is our victory!

In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9

— Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023