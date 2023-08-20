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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вибух на складі МВС у Петропавлівській Борщагівці: стало відомо про загиблих

Вибух на складі МВС у Петропавлівській Борщагівці: стало відомо про загиблих
Фото: МВС

Четверо працівників ДНДКЦ (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України) загинули внаслідок пожежі у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району що на Київщині.

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів. У місті повітряної тривоги не оголошували.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. 

За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація, – розповів Клименко.

До гасіння пожежі було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, вночі 19 серпня росіяни обстріляли Краматорськ. Зруйновано цех Новокраматорського машинобудівного заводу.

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Вибух, загиблі, Київська область, МВС, Пожежа
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