Вибух на складі МВС у Петропавлівській Борщагівці: стало відомо про загиблих

Четверо працівників ДНДКЦ (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України) загинули внаслідок пожежі у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району що на Київщині.

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів. У місті повітряної тривоги не оголошували.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні.

– За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація, – розповів Клименко.

До гасіння пожежі було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, вночі 19 серпня росіяни обстріляли Краматорськ. Зруйновано цех Новокраматорського машинобудівного заводу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.