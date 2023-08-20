Вибух на складі МВС у Петропавлівській Борщагівці: стало відомо про загиблих
Четверо працівників ДНДКЦ (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України) загинули внаслідок пожежі у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району що на Київщині.
Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.
Вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів. У місті повітряної тривоги не оголошували.
Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні.
– За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація, – розповів Клименко.
До гасіння пожежі було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. На місці працювала слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, вночі 19 серпня росіяни обстріляли Краматорськ. Зруйновано цех Новокраматорського машинобудівного заводу.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов