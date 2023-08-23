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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росіяни знищили школу та вбили чотирьох освітян у Ромнах на Сумщині – МВС

Ромни Сумщина - наслідки удару РФ
Фото: МВС
Ромни Сумщина - наслідки удару РФ
Фото: МВС
Ромни Сумщина - наслідки удару РФ
Фото: МВС
Ромни Сумщина - наслідки удару РФ
Ромни Сумщина - наслідки удару РФ
Ромни Сумщина - наслідки удару РФ

У середу, 23 серпня, російські війська завдали удару по місту Ромни на Сумщині.

Спочатку рятувальники ДСНС деблокували тіла двох педагогів, згодом стало відомо про ще двох загиблих. Дістали поранень ще четверо людей, які перебували неподалік від місця влучання.

Про це у Telegram повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

– Кількість жертв російського удару по школі в Ромнах зросла до 4 осіб. Рятувальники ДСНС деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря, – поінформував міністр у Telegram.

Він додав, що операцію з розбору завалів на місці удару завершено.

Як поінформували у Сумській ОВА, росіяни атакували навчальний заклад у Ромнах безпілотником типу Shahed. Це сталося близько 10:15.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546 добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Ромни, Російська агресія, Сумська область, Школа
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