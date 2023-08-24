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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атаковала Днепр ракетами из Крыма, Токмака и Ростовской области – Игнат

Обстріл Дніпра 24 серпня 2023

Ракета, которую во время обстрела Днепра ночью 24 августа удалось уничтожить представителям Воздушного командования Восток, была типа Искандер-К.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Эту крылатую ракету российские оккупанты запустили из пока оккупированного Крыма.

В целом этой ночью россияне атаковали Днепр сразу с трех направлений – из Крыма, из района пока захваченного Токмака Запорожской области и из Ростовской области РФ.

Из района Токмака, как обычно, армия РФ выпустила зенитные управляемые ракеты С-300.

Из Ростовской области РФ были зафиксированы пуски двух баллистических ракет Искандер-М.

– Мы знаем, что такое баллистика, насколько это опасно и как мало времени, чтобы отреагировать на эту угрозу, – заметил Юрий Игнат.

Напомним, что мощные взрывы в Днепре прогремели в половине третьего ночи.

Уже утром стало известно о разрушении транспортного объекта, банка, заправки, гостиницы, агрофирмы, производства мебели, админздания.

Повреждены два жилых дома, 15 киосков, три автобуса, несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Число раненых к обеду 24 августа достигло десяти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Лысак

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