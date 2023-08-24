РФ атаковала Днепр ракетами из Крыма, Токмака и Ростовской области – Игнат
Ракета, которую во время обстрела Днепра ночью 24 августа удалось уничтожить представителям Воздушного командования Восток, была типа Искандер-К.
Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Эту крылатую ракету российские оккупанты запустили из пока оккупированного Крыма.
В целом этой ночью россияне атаковали Днепр сразу с трех направлений – из Крыма, из района пока захваченного Токмака Запорожской области и из Ростовской области РФ.
Из района Токмака, как обычно, армия РФ выпустила зенитные управляемые ракеты С-300.
Из Ростовской области РФ были зафиксированы пуски двух баллистических ракет Искандер-М.
– Мы знаем, что такое баллистика, насколько это опасно и как мало времени, чтобы отреагировать на эту угрозу, – заметил Юрий Игнат.
Напомним, что мощные взрывы в Днепре прогремели в половине третьего ночи.
Уже утром стало известно о разрушении транспортного объекта, банка, заправки, гостиницы, агрофирмы, производства мебели, админздания.
Повреждены два жилых дома, 15 киосков, три автобуса, несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.
Число раненых к обеду 24 августа достигло десяти.
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Фото: Сергей Лысак
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