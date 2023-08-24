РФ атакувала Дніпро ракетами з Криму, Токмака та Ростовської області РФ – Ігнат

Ракета, яку під час обстрілу Дніпра вночі 24 серпня вдалось знищити представникам Повітряного командування Схід, була типу Іскандер-К.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Цю крилату ракету російські окупанти запустили з поки що окупованого Криму.

Загалом цієї ночі росіяни атакували Дніпро відразу з трьох напрямків – з Криму, з району поки що захопленого Токмака Запорізької області та з Ростовської області РФ.

З району Токмака, як і зазвичай, армія РФ випустила зенітні керовані ракети С-300.

З Ростовської області РФ було зафіксовано пуски двох балістичних ракет Іскандер-М.

– Ми знаємо, що таке балістика, наскільки це небезпечно і як мало є часу, щоб відреагувати на цю загрозу, – зауважив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що потужні вибухи в Дніпрі пролунали о пів на третю ночі.

Уже вранці стало відомо про руйнування транспортного об’єкта, банку, заправки, готелю, агрофірми, виробництва меблів, адмінбудівлі.

Понівечено два житлові будинки, 15 кіосків, три автобуси, кілька автівок, контактну тролейбусну мережу, водо- і газогони.

Кількість поранених до обіду 24 серпня сягнула десяти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Лисак

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