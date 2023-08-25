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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Одесі військкома Дениса Галушка викрили на корупції. Він збагатився на понад 14 млн грн

НАЗК

В Одесі заступника начальника Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка викрили на корупції.  За даними слідства, він збагатився на понад 14 млн грн.

Про це повідомляють у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, теща військкома, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн.

Минулого року вона придбала ще й автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. За реальної вартості автівки у 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тис. грн, що свідчить про приховування реальної вартості.

Восени минулого року теща військового чиновника також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн.

Тим часом мати Галушка минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тис. грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн, також не бувши фінансово спроможною на це.

А син військкома став власником квартири в Одесі вартістю 563 тис. грн. 

Позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала й дружина корупціонера. В договорі купівлі-продажу вартість авто становить 50 тис. грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто близько 1,3 млн грн, що також свідчить про заниження реальної вартості. Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн.

Крім зазначених покупок, з 2021 року військком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тис. грн.

Разом з тим НАЗК встановило, у військкома та його родичів  немає законних доходів для придбання вказаного майна.

Матеріали щодо Галушка вже направили до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Раніше ми розповідали, що у травні ДБР відкрило справу проти очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова за підозрою в тому, що він продавав документи, якими визначалась непридатність до армії, а дружина Борисова під час війни встигла придбати елітний автомобіль. Крім того, родичі військкома купили собі нерухомість та автомобілі в Іспанії на мільйони доларів, з’ясували журналісти.

Після цього скандалу Національне агентство з питань запобігання корупції ініціювало перевірки працівників ТЦК та СП по всій країні, а також їхніх родичів та найближчих друзів.

25 липня суд відправив Євгена Борисова під варту на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 млн грн.

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боротьба з корупцією, НАЗК, Одеська область, Українська армія
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