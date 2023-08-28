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Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупантам жарко: недалеко от Мелитополя и Акимовки раздавались взрывы

Вибух

Утром 28 августа неподалеку от пока оккупированных Мелитополя и Акимовки Запорожской области прогремели взрывы.

Вибухи в Мелітополі, Якимівці 28 серпня 2023

Фото: Иван Федоров

Об этом со ссылкой на данные местных жителей сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

– Оккупантам на Запорожье жарко. Вчера “горячие приветы” российским военным было слышно в Токмаке. Ждем подробностей, – передает новости с пока захваченной территории Иван Федоров.

Напомним, что 27 августа бушевал пожар и на территории одного из предприятий в пока оккупированном Бердянске.

К слову, люди звуков взрывов не слышали, однако видели, как перед этим захватчики завозили в захваченные цеха свою военную технику.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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