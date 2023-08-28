Оккупантам жарко: недалеко от Мелитополя и Акимовки раздавались взрывы
Утром 28 августа неподалеку от пока оккупированных Мелитополя и Акимовки Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом со ссылкой на данные местных жителей сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.
– Оккупантам на Запорожье жарко. Вчера “горячие приветы” российским военным было слышно в Токмаке. Ждем подробностей, – передает новости с пока захваченной территории Иван Федоров.
Напомним, что 27 августа бушевал пожар и на территории одного из предприятий в пока оккупированном Бердянске.
К слову, люди звуков взрывов не слышали, однако видели, как перед этим захватчики завозили в захваченные цеха свою военную технику.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Иван Федоров