Окупантам спекотно: неподалік Мелітополя та Якимівки лунали вибухи
Уранці 28 серпня неподалік поки що окупованих Мелітополя та Якимівки Запорізької області пролунали вибухи.
Про це з посиланням на дані від місцевих жителів повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
– Окупантам на Запоріжжі спекотно. Учора “палкі привіти” російським військовим було чутно в Токмаку. Чекаємо на подробиці, – переповідає новини з поки що захопленої території Іван Федоров.
Нагадаємо, що 27 серпня вирувала пожежа й на території одного з підприємств у поки що окупованому Бердянську.
До слова, люди звуків вибухів не чули, проте бачили, як перед цим загарбники завозили в захоплені цехи свою військову техніку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Іван Федоров