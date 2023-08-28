Окупантам спекотно: неподалік Мелітополя та Якимівки лунали вибухи

Уранці 28 серпня неподалік поки що окупованих Мелітополя та Якимівки Запорізької області пролунали вибухи.

Про це з посиланням на дані від місцевих жителів повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Окупантам на Запоріжжі спекотно. Учора “палкі привіти” російським військовим було чутно в Токмаку. Чекаємо на подробиці, – переповідає новини з поки що захопленої території Іван Федоров.

Нагадаємо, що 27 серпня вирувала пожежа й на території одного з підприємств у поки що окупованому Бердянську.

До слова, люди звуків вибухів не чули, проте бачили, як перед цим загарбники завозили в захоплені цехи свою військову техніку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

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