Продавали “удостоверение моряка”: в Одесской области обнаружили еще одну схему для выезда уклонистов

В Одесской области Служба безопасности задержала сотрудника Измаильского морпорта, а также чиновника Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

Они организовали схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу.

За деньги чиновники предлагали уклонистам выехать за пределы Украины как судоводителям торговых кораблей.

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– Для этого фигуранты помогали своим клиентам гарантированно сдать экзамен на получение соответствующей квалификации. Стоимость таких услуг составляла от $700 до $1,2 тыс. Сумма зависела от наличия первичных навыков в морском деле и финансовых возможностей уклониста, – рассказали следователи.

Таким образом коррумпированные чиновники заработали почти 2 млн в грн.

Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов с поличным во время передачи денег.

На основании полученных доказательств задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.



Напомним, несколько дней назад СБУ разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста в разных регионах. В частности, в Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской областях и Николаеве.

Источник : СБУ

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