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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Продавали “посвідчення моряка”: на Одещині виявили ще одну схему для виїзду ухилянтів

Продавали “посвідчення моряка”: на Одещині виявили ще одну схему для виїзду ухилянтів
Фото: СБУ

На Одещині Служба безпеки затримала співробітника Ізмаїльського морпорту, а також чиновника Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Вони організували схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон. 

За гроші посадовці пропонували ухилянтам виїхати за межі України як судноводіям торговельних кораблів. 

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– Для цього фігуранти допомагали своїм клієнтам гарантовано скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації. Вартість таких послуг становила від $700 до $1,2 тис. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухилянта, – розповіли слідчі. 

Таким чином корумповані посадовці заробили майже 2 млн у грн.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів на гарячому під час передавання грошей.

Продавали “посвідчення моряка”: на Одещині виявили ще одну схему для виїзду ухилянтів
Продавали “посвідчення моряка”: на Одещині виявили ще одну схему для виїзду ухилянтів
Продавали “посвідчення моряка”: на Одещині виявили ще одну схему для виїзду ухилянтів
Продавали “посвідчення моряка”: на Одещині виявили ще одну схему для виїзду ухилянтів
Продавали “посвідчення моряка”: на Одещині виявили ще одну схему для виїзду ухилянтів
Продавали “посвідчення моряка”: на Одещині виявили ще одну схему для виїзду ухилянтів
Продавали “посвідчення моряка”: на Одещині виявили ще одну схему для виїзду ухилянтів
Продавали “посвідчення моряка”: на Одещині виявили ще одну схему для виїзду ухилянтів

На підставі отриманих доказів затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 

Наразі вони під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років в’язниці.

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку в різних регіонах. Зокрема, у Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській областях і Миколаєві.

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Джерело: СБУ
Ізмаїл, Дунай, Одеська область, Порти, СБУ
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