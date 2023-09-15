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Татьяна Забожко, редактор ленты

В школе и в котельной разбиты окна: что известно об атаке БпЛА в Хмельницкой области

Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Фото: Хмельницька ОВА
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Фото: Хмельницька ОВА
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Фото: Хмельницька ОВА
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023

15 сентября после отражения дроновой атаки РФ обломки ударного беспилотника Shahed-136/131 упали в одном из сел Хмельницкого района.

По словам первого заместителя начальника областной военной администрации Сергея Тюрина, в населенном пункте повреждены окна в котельной и еще 28 окон в школе.

Также разрушениям подверглись 12 домовладений и линии электропередачи.

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В настоящее время на территории региона уже продолжаются восстановительные работы.

К счастью, люди во время обстрела не пострадали.

Напомним, что противовоздушная оборона уничтожила все 17 Шахедов, которые Россия ночью 15 сентября запустила в направлении Хмельницкой области.

Вражеские дроны приземлили по маршруту следования из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, на Запад Украины.

Для ликвидации БпЛА привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 569-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, РФ, Хмельницкая область
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