В школе и в котельной разбиты окна: что известно об атаке БпЛА в Хмельницкой области

15 сентября после отражения дроновой атаки РФ обломки ударного беспилотника Shahed-136/131 упали в одном из сел Хмельницкого района.

По словам первого заместителя начальника областной военной администрации Сергея Тюрина, в населенном пункте повреждены окна в котельной и еще 28 окон в школе.

Также разрушениям подверглись 12 домовладений и линии электропередачи.

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В настоящее время на территории региона уже продолжаются восстановительные работы.

К счастью, люди во время обстрела не пострадали.

Напомним, что противовоздушная оборона уничтожила все 17 Шахедов, которые Россия ночью 15 сентября запустила в направлении Хмельницкой области.

Вражеские дроны приземлили по маршруту следования из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, на Запад Украины.

Для ликвидации БпЛА привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 569-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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