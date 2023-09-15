В школе и в котельной разбиты окна: что известно об атаке БпЛА в Хмельницкой области
15 сентября после отражения дроновой атаки РФ обломки ударного беспилотника Shahed-136/131 упали в одном из сел Хмельницкого района.
По словам первого заместителя начальника областной военной администрации Сергея Тюрина, в населенном пункте повреждены окна в котельной и еще 28 окон в школе.
Также разрушениям подверглись 12 домовладений и линии электропередачи.
В настоящее время на территории региона уже продолжаются восстановительные работы.
К счастью, люди во время обстрела не пострадали.
Напомним, что противовоздушная оборона уничтожила все 17 Шахедов, которые Россия ночью 15 сентября запустила в направлении Хмельницкой области.
Вражеские дроны приземлили по маршруту следования из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, на Запад Украины.
Для ликвидации БпЛА привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 569-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко