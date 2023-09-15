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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У школі та в котельні побиті вікна: що відомо про атаку БпЛА на Хмельниччині

Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Фото: Хмельницька ОВА
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Фото: Хмельницька ОВА
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Фото: Хмельницька ОВА
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023

15 вересня після відбиття дронової атаки РФ уламки ударного безпілотника Shahed-136/131 впали в одному з сіл Хмельницького району.

За словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, у населеному пункті пошкоджено вікна в котельні та ще 28 вікон у школі.

Також руйнувань зазнали 12 домоволодінь та лінії електропередачі.

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Наразі на території регіону вже тривають відновлювальні роботи.

На щастя, люди під час обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, що протиповітряна оборона знищила всі 17 Шахедів, які Росія вночі 15 вересня запустила в напрямку Хмельниччини.

Ворожі дрони приземлили по маршруту слідування з Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, на Захід України.

Для ліквідації БпЛА залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Російська агресія, РФ, Хмельницька область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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У школі та в котельні побиті вікна: що відомо про атаку БпЛА на Хмельниччині
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