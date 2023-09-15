У школі та в котельні побиті вікна: що відомо про атаку БпЛА на Хмельниччині
15 вересня після відбиття дронової атаки РФ уламки ударного безпілотника Shahed-136/131 впали в одному з сіл Хмельницького району.
За словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, у населеному пункті пошкоджено вікна в котельні та ще 28 вікон у школі.
Також руйнувань зазнали 12 домоволодінь та лінії електропередачі.
Наразі на території регіону вже тривають відновлювальні роботи.
На щастя, люди під час обстрілу не постраждали.
Нагадаємо, що протиповітряна оборона знищила всі 17 Шахедів, які Росія вночі 15 вересня запустила в напрямку Хмельниччини.
Ворожі дрони приземлили по маршруту слідування з Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, на Захід України.
Для ліквідації БпЛА залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.
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