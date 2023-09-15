У школі та в котельні побиті вікна: що відомо про атаку БпЛА на Хмельниччині

15 вересня після відбиття дронової атаки РФ уламки ударного безпілотника Shahed-136/131 впали в одному з сіл Хмельницького району.

За словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, у населеному пункті пошкоджено вікна в котельні та ще 28 вікон у школі.

Також руйнувань зазнали 12 домоволодінь та лінії електропередачі.

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Наразі на території регіону вже тривають відновлювальні роботи.

На щастя, люди під час обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, що протиповітряна оборона знищила всі 17 Шахедів, які Росія вночі 15 вересня запустила в напрямку Хмельниччини.

Ворожі дрони приземлили по маршруту слідування з Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, на Захід України.

Для ліквідації БпЛА залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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