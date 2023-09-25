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Татьяна Забожко, редактор ленты

Помнят все, кто бывал в городе: в ГСЧС показали фото и видео сгоревшего отеля в Одессе

Готель в Одесі 25 вересня 2023

Ночью 25 сентября в Одессе под удар российских оккупантов попал морской вокзал и привокзальный отель.

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Морской вокзал получил повреждения, а здание привокзального отеля почти дотла сгорело.

Здание не спасло даже то, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание после ракетного удара.

Пострадавших удалось избежать, поскольку здание уже несколько лет не используется.

– Отель на морском вокзале в Одессе был знаковым и ярким памятником для каждого, кто хоть раз бывал в городе. Сегодня Россия его уничтожила… – подчеркнули в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, обнародуя видео тушения пожара.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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