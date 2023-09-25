Пам’ятають усі, хто бував у місті: у ДСНС показали фото та відео згорілого готелю в Одесі

Уночі 25 вересня в Одесі під удар російських окупантів потрапив морський вокзал та привокзальний готель.

Зараз дивляться

Морський вокзал зазнав пошкоджень, а будівля привокзального готелю майже вщент згоріла.

Будівлю не врятувало навіть те, що вогнеборці оперативно ліквідували там займання після ракетного удару.

Постраждалих вдалось уникнути, оскільки будівля вже кілька років не функціонує.

– Готель на морському вокзалі в Одесі був знаковою та яскравою пам’яткою для кожного, хто хоч раз бував у місті. Сьогодні Росія його знищила… – наголосили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, оприлюднюючи відео гасіння пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.