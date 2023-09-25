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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Пам’ятають усі, хто бував у місті: у ДСНС показали фото та відео згорілого готелю в Одесі

Готель в Одесі 25 вересня 2023

Уночі 25 вересня в Одесі під удар російських окупантів потрапив морський вокзал та привокзальний готель.

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Морський вокзал зазнав пошкоджень, а будівля привокзального готелю майже вщент згоріла.

Будівлю не врятувало навіть те, що вогнеборці оперативно ліквідували там займання після ракетного удару.

Постраждалих вдалось уникнути, оскільки будівля вже кілька років не функціонує.

– Готель на морському вокзалі в Одесі був знаковою та яскравою пам’яткою для кожного, хто хоч раз бував у місті. Сьогодні Росія його знищила… – наголосили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, оприлюднюючи відео гасіння пожежі.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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