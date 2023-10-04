Авария автобуса в Венеции и атака дронов в РФ: главные события ночи и утра 4 октября
Ночью неподалеку от итальянской Венеции туристический автобус сорвался с эстакады, упал с 30-метровой высоты и загорелся.
Среди погибших и раненых есть украинцы.
В Минобороны РФ жалуются на ночную массированную атаку беспилотников и высадку десанта в оккупированном россиянами украинском Крыму.
Ночью россияне ударили авиабомбой по Харьковщине, а утром было слышно взрывы в Кривом Роге. Херсон оккупанты обстреливают с начала суток.
Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в подборке Фактов ICTV.
Авария автобуса в Венеции
Ночью в районе Местре неподалеку от итальянской Венеции туристический автобус с 40 пассажирами пробил шлагбаум, упал возле железнодорожных путей и загорелся.
По меньшей мере 21 человек, в том числе двое детей, погибли.
Еще 18 человек получили ранения. В частности, пятеро из них – в тяжелом состоянии.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель пятерых украинцев и травмировании еще троих.
К слову, местные СМИ, в частности, сообщали о ранении четырехлетней девочки и 50-летней женщины.
Массированная атака дронов в России
Ночью 4 октября Белгородскую, Брянскую и Курскую области якобы массированно атаковали беспилотники.
В Минобороны России утверждают, что их противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 31 БпЛА.
Между тем, РосСМИ сообщают о взрыве дрона на территории воинской части 55443 в Карачеве Брянской области.
Украинские десантники в Крыму
В российском оборонном ведомстве заявляют, что ночью 4 октября на территорию пока оккупированного ими Крыма пытались проникнуть украинские десантники.
Украинские военные направлялись к мысу Тарханкут на скоростном катере и трех гидроциклах, а авиация Воздушно-космических сил РФ якобы помешала им высадиться.
Воздушная тревога в Москве
В сети распространяется видео объявления воздушной тревоги в российской столице ночью 4 октября.
К слову, российские спасатели предупреждали, что будут проверять систему оповещения во всех регионах страны.
Но сирены должны были включиться в 10:43 по местному времени, а не ночью, как это произошло сегодня.
Согласно анонсу от МЧС России, 4 октября планируют на одну минуту заместить эфир радио- и телеканалов сигналом гражданской обороны Внимание всем!
Удар авиабомбой по Харьковщине
Около полуночи 4 октября армия РФ, по предварительной информации, сбросила корректируемую авиабомбу на центр поселка Боровая Изюмского района.
Поврежден двухэтажный жилой дом, детсад и здание центра занятости.
Легкие ранения получила 83-летняя женщина.
Взрывы в Кривом Роге
Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области раздались около девяти утра 4 октября, когда в регионе как раз была объявлена воздушная тревога.
Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул лаконично сообщил, что в данный момент все нормально, а взрыв прогремел не в городе и не в районе.
Обстрел Херсона
Российские войска обстреливали Херсон ночью и утром 4 октября.
Утром в Днепровском районе города загорелся гараж, повреждено заведение образования.
Полномасштабная война в Украине длится уже 588-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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