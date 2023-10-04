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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Аварія автобуса у Венеції та атака дронів у РФ: головні події ночі та ранку 4 жовтня

Головне за ніч 4 жовтня

Уночі поблизу італійської Венеції туристичний автобус зірвався з естакади, впав із 30-метрової висоти та загорівся.

Серед загиблих та поранених є українці.

У Міноборони РФ скаржаться на нічну масовану атаку безпілотників та висадку десанту в поки що окупованому росіянами українському Криму.

Зараз дивляться

Уночі росіяни вгатили авіабомбою по Харківщині, а вранці чули вибухи в Кривому Розі. Херсон окупанти обстрілюють із початку доби.

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.

Аварія автобуса у Венеції

Уночі в районі Местре поблизу італійської Венеції туристичний автобус із 40 пасажирами пробив шлагбаум, впав біля залізничних колій та загорівся.

Щонайменше 21 людина, зокрема двоє дітей, загинули.

Ще 18 людей дістали поранень. Зокрема, п’ятеро з них – у важкому стані.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель п’ятьох українців та травмування ще трьох.

До слова, місцеві ЗМІ, зокрема, повідомляли про поранення чотирирічної дівчинки та 50-річної жінки.

Масована атака дронів у Росії

Уночі 4 жовтня Бєлгородську, Брянську та Курську області нібито масовано атакували безпілотники.

У Міноборони Росії переконують, що їхня протиповітряна оборона перехопила та знищила 31 БпЛА.

Тим часом росЗМІ повідомляють про вибух дрона на території військової частини 55443 в Карачеві Брянської області.

Українські десантники в Криму

У російському оборонному відомстві заявляють, що вночі 4 жовтня на територію поки що окупованого ними Криму намагались проникнути українські десантники.

Українські військові прямували до мису Тарханкут на швидкісному катері та трьох гідроциклах, а авіація Повітряно-космічних сил РФ нібито завадила їм висадитись.

Повітряна тривога в Москві

Мережею шириться відео оголошення повітряної тривоги в російській столиці вночі 4 жовтня.

До слова, російські рятувальники попереджали, що буцімто перевірятимуть систему оповіщення в усіх регіонах країни.

Але сирени мали увімкнути о 10:43 за місцевим часом, а не вночі, як це сталося сьогодні.

Згідно з анонсом від МНС Росії, 4 жовтня планують на одну хвилину замістити ефір радіо- та телеканалів сигналом цивільної оборони Увага всім!

Удар авіабомбою по Харківщині

Близько опівночі 4 жовтня армія РФ, за попередньою інформацією, скинула керовану авіабомбу на центр селища Борова Ізюмського району.

Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, дитсадок та будівлю центру зайнятості.

Легкі поранення дістала 83-річна жінка.

Вибухи в Кривому Розі

Вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали близько дев’ятої ранку 4 жовтня, коли в регіоні саме було оголошено повітряну тривогу.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул лаконічно повідомив, що наразі все гаразд, а вибух прогримів не в місті й не в районі.

Обстріл Херсону

Російська війська обстрілювали Херсон вночі та зранку 4 жовтня.

Уранці в Дніпровському районі міста загорівся гараж, пошкоджено заклад освіти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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