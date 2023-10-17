РФ атаковала Херсонщину с пяти самолетов Су: что известно

РФ атаковала Херсонскую область с пяти самолетов Су.

Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

— По предварительным данным, выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района, — написал он.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Сейчас смотрят

Напомним, что 14 октября оккупационные войска РФ обстреляли жилые дома Берислава Херсонской области. Следствием атаки стало убийство Россией еще одного гражданского человека.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 600-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.