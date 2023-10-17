РФ атаковала Херсонщину с пяти самолетов Су: что известно
РФ атаковала Херсонскую область с пяти самолетов Су.
Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
— По предварительным данным, выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района, — написал он.
Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
Напомним, что 14 октября оккупационные войска РФ обстреляли жилые дома Берислава Херсонской области. Следствием атаки стало убийство Россией еще одного гражданского человека.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 600-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.Владислав Круглов