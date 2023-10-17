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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ атакувала Херсонщину з п’яти літаків Су: що відомо

російський су-37
Фото: УНІАН

РФ атакувала Херсонщину з п’яти літаків Су.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– За попередніми даними, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району, – написав він.

Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 14 жовтня окупаційні війська РФ обстріляли житлові будинки Берислава Херсонської області. Наслідком атаки стало вбивство Росією ще однієї цивільної людини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 600-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
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