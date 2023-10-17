РФ атакувала Херсонщину з п’яти літаків Су: що відомо
РФ атакувала Херсонщину з п’яти літаків Су.
Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
– За попередніми даними, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району, – написав він.
Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється.
Нагадаємо, що 14 жовтня окупаційні війська РФ обстріляли житлові будинки Берислава Херсонської області. Наслідком атаки стало вбивство Росією ще однієї цивільної людини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 600-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов