РФ атакувала Херсонщину з п’яти літаків Су: що відомо

РФ атакувала Херсонщину з п’яти літаків Су.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– За попередніми даними, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району, – написав він.

Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється.

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Нагадаємо, що 14 жовтня окупаційні війська РФ обстріляли житлові будинки Берислава Херсонської області. Наслідком атаки стало вбивство Росією ще однієї цивільної людини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 600-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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