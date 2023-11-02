В Джанкое прогремели взрывы: что известно

В четверг, 2 ноября, в пока что оккупированном Крыму прогремели взрывы.

Как сообщают в местных пабликах, в районе Джанкоя был слышен “глухой взрыв”.

Напомним, накануне вблизи взлетной полосы аэродрома Саки во временно оккупированном Крыму были зафиксированы следы возгорания.

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Ранее, 30 октября сообщалось, что во время ракетной атаки, возможно, был прилет по аэродрому Саки. В направлении аэродрома ехала пожарная машина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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