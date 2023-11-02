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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Джанкої пролунали вибухи: що відомо

вибух
Фото: Getty Images

У четвер, 2 листопада, у поки що окупованому Криму пролунали вибухи. 

Як повідомляють у місцевих пабліках, у районі Джанкоя було чутно “глухий вибух”.

Нагадаємо, напередодні поблизу злітної смуги аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму було зафіксовано сліди займання.

Зараз дивляться

Раніше, 30 жовтня повідомлялося, що під час ракетної атаки, можливо, був приліт по аеродрому Саки. У напрямку аеродрому їхала пожежна машина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Джанкой, Крим
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