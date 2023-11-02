У Джанкої пролунали вибухи: що відомо
У четвер, 2 листопада, у поки що окупованому Криму пролунали вибухи.
Як повідомляють у місцевих пабліках, у районі Джанкоя було чутно “глухий вибух”.
Нагадаємо, напередодні поблизу злітної смуги аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму було зафіксовано сліди займання.
Раніше, 30 жовтня повідомлялося, що під час ракетної атаки, можливо, був приліт по аеродрому Саки. У напрямку аеродрому їхала пожежна машина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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