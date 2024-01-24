Генштаб ВСУ обнародовал заявление на фоне падения российского Ил-76

Вооруженные силы Украины в дальнейшем будут осуществлять меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для избежания террористической угрозы, в частности на Белгородско-Харьковском направлении.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ 24 января после многочисленных неподтвержденных сообщений о падении российского транспортного самолета Ил-76, в котором якобы находились украинские пленные.

Заявление Генштаба ВСУ на фоне падения Ил-76

В Генштабе ВСУ объяснили, что только за последнюю неделю российские войска нанесли 19 ракетных ударов по Харьковской области. Интенсивность обстрелов связывают с увеличением количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись на аэродром Белгорода.

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В частности, за неделю российские войска атаковали Харьковскую область 26 ЗКР С-300 и 3 баллистическими ракетами Искандер-М. В результате обстрелов погибли 16 человек, среди которых — один ребенок, а ранены еще 78 людей. Разрушены 13 зданий: больница, три учебных заведения, шесть жилых домов.

— Вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство для уменьшения именно ракетной угрозы, но и подробно отслеживают точки запусков ракет и логистику поставок, особенно с применением средств военно-транспортной авиации, — говорится в сообщении.

Падение Ил-76 — что известно

Днем 24 января стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на месте падения Ил-76 работает следственная группа и сотрудники МЧС, однако подробностей не предоставил.

Вооруженные силы Украины подтвердили информацию о падении самолета Ил-76, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300, которыми атакуют Харьков из Белгородской области.

В Министерстве обороны России утверждают, что на борту Ил-76 якобы находилось 65 пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что сегодня действительно должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Однако добавил, что пока он не происходит. Также неизвестно, где именно мог состояться обмен.

Он отметил, что озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, сейчас проверяется.

Источник : Генштаб ВСУ

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