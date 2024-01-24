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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ не повідомила Україні, як доставлятиме полонених: ГУР про падіння Іл-76 та обмін

РФ не повідомила Україні, як доставлятиме полонених: ГУР про падіння Іл-76 та обмін
Фото: Факти ICTV

Російська сторона не поставила до відома Україну про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому під час обміну полоненими.

Відповідну заяву оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони після падіння російського транспортного літака Іл-76, в якому нібито перебували українські полонені.

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Обмін полоненими сьогодні

У ГУР повідомили, що мав відбутися обмін полоненими сьогодні, але він не відбувся. Росія стверджує, що це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який нібито перевозив українських полонених. Проте в розвідці не мають точної інформації, хто саме перебував на борту літака та скільки людей.

Зараз дивляться

– Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військових вчасно доставили на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці, – йдеться у повідомленні.

Безпеку українських військових повинна була забезпечити російська сторона, згідно з домовленостями.

Проте Росія не попередила українську сторону про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі Бєлгорода у визначений період часу, як неодноразово робили під час попередніх обмінів полоненими.

Українська сторона не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставлення полонених.

Відомо, що доставлення полонених відбувається як авіаційним, так залізничним і автомобільним транспортом. У ГУР стверджують, що це свідчить про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених.

– Посадка транспортного літака в 30-км зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і має обговорюватися обома сторонами, інакше наражає на небезпеку весь процес обміну, – наголошують у ГУР.

В українській розвідці вважають, що може йти мова про сплановані та навмисні дії Росії, щоб дестабілізувати ситуацію та послабити міжнародну підтримку України.

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Падіння Іл-76: все, що відомо

Вдень 24 січня стало відомо, що в Корочанскому районі Бєлгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

За повідомленням російської сторони, він нібито перевозив українських полонених. У ГУР поки не можуть спростувати чи підтвердити інформацію, хто саме був на борту Іл-76.

У Збройних силах України підтвердили інформацію про падіння літака Іл-76. Там стверджують, що він перевозив ракети для ЗРК С-300, якими останнім часом атакують Харків з Бєлгородської області.

Місце падіння літака Іл-76 24 січня 2024

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, збільшення інтенсивності обстрілів повʼязано зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, які направлялися до аеродрому Бєлгорода.

У Генштабі стверджують, що ЗСУ надалі вживатимуть заходів для знищення засобів доставлення і терористичної загрози на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

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РФ не повідомила Україні, як доставлятиме полонених: ГУР про падіння Іл-76 та обмін

Джерело: Міноборони
Авіакатастрофи, Бєлгород, Війна в Україні, літаки РФ, Міноборони України, Обмін полоненими, Розвідка
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