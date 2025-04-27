Ночная атака на Павлоград: погиб мужчина, пострадал ребенок

Один человек погиб и один пострадал во время ночной атаки на Павлоград Днепропетровской области.

Ночная атака на Павлоград 27 апреля: что известно

На протяжении ночи защитники неба уничтожили на территории области 13 запущенных россиянами дронов.

Несмотря на это, не обошлось без разрушений.

Сейчас смотрят

Так, во время ночной атаки на Павлоград 27 апреля российские войска повредили в городе два многоквартирных дома.

В одном из зданий произошло возгорание.

Из-за одной из атак на Павлоград погиб мужчина.

Также пострадала 14-летняя девочка.

Несовершеннолетняя сейчас находится под наблюдением врачей.

В Вербковской общине Павлоградского района из-за попадания БпЛА в сельскохозяйственное предприятие погибли 500 голов домашних животных.

В Межевской и Славгородской общинах Синельниковского района произошло повреждение на двух предприятиях.

Там разбиты дом местных и гараж.

В Днепре разбиты окна четырех многоэтажек и нескольких магазинов.

В Никополе ударами из реактивных систем залпового огня Град разбито восемь частных домов, четыре хозяйственных постройки, газопровод.

Напомним, что во время атаки на Павлоград 24 апреля под ударом было промышленное предприятие.

Взрывной волной тогда задело 14 многоэтажек.

Российская атака на Павлоград 25 апреля унесла жизни трех человек.

Тогда погиб шахтер-комбайнер Алексей Хлебец из Шахтоуправления им. Героев Космоса и его 15-летняя дочь Валерия. За жизнь тяжелораненой жены Алексея Оксаны борются врачи.

Также во время вражеской атаки погибла 76-летняя женщина.

Пострадавших в тот день 15 – 12 взрослых и трое мальчиков в возрасте 6, 15 и 17 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.