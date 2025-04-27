Обстрел Киева, операции в тылу РФ и изменение риторики Трампа: обзор событий недели

Последняя неделя была важной и насыщенной на различные события. Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о санкциях против России.

В то же время вражеские войска не останавливают своего наступления на фронте в Украине, как и обстрелы по разным городам.

Факты ICTV узнали, как изменилась ситуация на фронте в Украине с 18 до 25 апреля, на каких направлениях больше всего давили российские войска, какие возникли угрозы и вызовы, а также пути для их преодоления.

Сейчас смотрят

Что происходило на фронте последнюю неделю

Как заявил президент Владимир Зеленский, наиболее жесткая ситуация в течение недели была на Покровском направлении. По его словам, россияне пытались под прикрытием массированного удара развивать штурмовые действия. Оккупанты усилили наземные атаки, когда украинские силы были сосредоточены на защите неба.

По информации Генерального штаба, в течение недели российские войска атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка.

Согласно сводке Генштаба, в течение этой недели российские войска на Купянском направлении пытались штурмовать позиции в районе Петропавловки, Новой Кругляковки, Загрызово, Богуславки.

Командир боевой группы специального назначения Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения Тайфун Национальной гвардии Украины Чечен рассказал в комментарии Фактам ICTV, что сейчас оккупанты не используют технику для продвижения, а штурмуют малыми группами пехоты.

— Используют как прикрытие лесополосы и рощи. Продвигаются днем, поскольку тепловые камеры наших разведывательных дронов не видят из-за высоких тепловых показателей. А естественный камуфляж маскирует их передвижение, — отметил Чечен.

По его словам, перед началом движения враг применяет КАБы и РСЗО по пехотным расположениям и позициям разведывательных пилотов. Также происходит плотное применение ствольной артиллерии, в частности, 120-мм минометов, чтобы украинская пехота не могла оказывать сопротивления во время этих обстрелов.

Командир отметил, что благодаря качественному и умелому использованию подразделений БпЛА, механизированных подразделений, своевременному принятию военных решений, маневров в обороне и наступлении ВСУ удастся отбивать российские штурмы.

На Лиманском направлении оккупанты осуществляли вражеские атаки в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки, рассказали в Генштабе ВСУ.

На Северском направлении в течение недели фиксировались наступательные действия врага вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

По данным Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении украинские воины отражали четыре атаки российских солдат в районах населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив.

Взрыв на одном из крупнейших складов боеприпасов РФ

22 апреля на территории России взорвался один из крупнейших складов боеприпасов недалеко от поселка Барсово во Владимирской области. Как сообщалось, детонация происходила на 51 арсенале Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны России.

Утверждается, что там могло храниться около 105 тыс. тонн боеприпасов. Среди них — артиллерийские снаряды, ракеты для РСЗО, компоненты ЗРК и тактические ракеты типа Точка-У.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что необходимо лишить Россию военно-промышленного комплекса и экономики, чтобы стереть экзистенциальные желания уничтожить Украину.

Он убежден, что Россия просто хочет вернуть зону влияния. Исключительно бизнес-выгодой сотрудничества с США невозможно остановить экзистенциальную природу их стремления уничтожить Украину, считает руководитель Центра противодействия дезинформации.

— Нужны другие методики — это лишение России возможности воплощать в жизнь свою экзистенциальную методику. Соответственно, ослабление ВПК и экономики, чтобы эти экзистенциальные намерения оставались нереализованными физически, — утверждает Коваленко.

Уничтожение самолета Су-30СМ российских войск

В четверг, 24 апреля, стало известно, что в России на территории аэродрома Ростов-на-Дону-Центральный вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ с бортовым номером 35.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета составляет $50 млн.

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко в комментарии Фактам ICTV заявил, что это всегда приятное событие для Украины.

— Приятно, что уничтожена вражеская дорогостоящая боевая единица, имеющая сложную конструкцию, и на которую затрачено много усилий и материалов. Это всегда приятное событие для нас, — отметил Романенко.

По его мнению, сжечь самолет можно несколькими способами, потому что он обычно стоит заправленный на аэродроме. В частности, можно любым образом пробки открутить или добраться до топливного бака и бросить туда что-то горючее.

Как пример, можно пропитать в бензине тряпку, поджечь с конца и побежать оттуда, а она все остальное сделает сама, обратил внимание эксперт. Он отметил, как вариант, что украинские разведчики также могли подогнать беспилотник, который просто сел на вражеский самолет и в конце взорвался.

— То есть вариантов много, но каким образом — разведка не рассказывала, поэтому могу только догадываться. В Беларуси жгли, подбивая российские самолеты путем посадки на них беспилотников со взрывчаткой, — отметил Романенко.

Массированный удар России по Киеву

В ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего погибли 12 человек и пострадали еще 90 людей.

Тогда под атаку попали Голосеевский, Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Оболонский районы.

Как рассказал руководитель Киевской МВА, россияне запустили на столицу баллистические ракеты, Калибры, ударные дроны Shahed.

Вскоре стало известно, что в это время РФ пыталась быстро продвинуться на фронте, однако украинские войска отбили штурмы. Президент Владимир Зеленский рассказал, что армия РФ активизировала наземные атаки, когда ВСУ сосредоточились на защите воздушного пространства.

Подрыв генерала Минобороны России Москалика

25 апреля стало известно, что под Москвой подорвали генерала Минобороны России, заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярослава Москалика.

По словам свидетелей, Москалика проходил мимо автомобиля Volkswagen Golf во время взрыва. Российского генерала отбросило на несколько метров, а в соседних домах повыбивало стекла.

Свидетели сообщают, что в Балашихе авто появилось еще за несколько дней до чрезвычайного происшествия. В машине длительное время был включен двигатель. Есть версии, что взрывчатку могли активировать дистанционно, а время рассчитать после изучения графика Москалика.

Подрыв российского генерала произошел на фоне многочисленных публикаций в СМИ со ссылкой на анонимные источники о якобы передаче под российский контроль Крыма и других временно оккупированных регионов Украины.

Усилия Европы и США — соглашение по ископаемым

Украина и США до сих пор не подписали финальное соглашение о редкоземельных металлах, заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, это опоздание по меньшей мере на три недели. Трамп выразил надежду, что документ будет подписан немедленно.

Политический аналитик Олег Пономарь заявил в комментарии Фактам ICTV, что время сейчас не работает на Украину, поскольку на данный момент Европа не может полностью и надолго заменить военную помощь США.

Недавно президент США Дональд Трамп отметил, что уже очень начал давить на Россию, а о санкциях расскажет через неделю.

— Но Европа также, как и США, хочет окончания этой войны. Разница лишь в том, что Европа не хочет и не может допустить капитуляции Украины. Значит, нужен какой-то компромисс. Также Европе нужно найти оптимальный алгоритм по санкциям, чтобы заинтересовать Россию прекратить войну, — считает Пономарь.

По мнению эксперта, Украина должна в дальнейшем осуществлять шаги, которые делала ранее. В частности, продолжать маневрировать, слушая Европу, но не отталкивая США, а также твердо придерживаться своих красных линий.

Пономарь обратил внимание, что Трамп планирует в мае встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он убежден, что без согласованного как с Украиной, так и с Россией текста заморозки такая встреча практически исключена.

Следовательно, поиск компромисса продолжится, а также будет много дипломатии в ближайший месяц, резюмировал аналитик.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.